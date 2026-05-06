российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 мая 2026, 10:28 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец заплатит полмиллиона за то, что побил в подъезде подростка

Житель Нового Уренгоя заплатит подростку подмиллиона за то, что беспричинно побил его в подъезде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, 32-летний мужчина в январе 2026 года, находясь в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в Новом Уренгое, придумал побуждений, беспричинно, побил подростка. На словах он угрожал его убить и демострировал нож.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,