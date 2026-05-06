Среда, 6 мая 2026, 12:00 мск

На Ямале открывают новый вертолетный рейс

Новый вертолетный рейс откроется этим летом на Ямале. Как сообщает Дептранс ЯНАО, перелеты будут совершаться по маршруту Салехард – Новый Порт. На этом направлении вертолеты заменят водное сообщение.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. На рейсе будет доступна покупка авиабилетов по карте «Морошка», что сделает перелеты более доступными для ямальцев.

Всего в летний период запустят пять межмуниципальных и один межрегиональный маршрут. В них задействуют пять пассажирских судов.

С 28 мая начнутся перевозки по маршруту Салехард – Катравож. С 1 июня появятся рейсы Салехард – Шурышкары – Мужи, Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс и Березово – Салехард – Мужи. С 10 июня откроют маршрут Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. С 10 июля к нему добавится остановка в Ныде.

Салехард, Елена Васильева

