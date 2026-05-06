На Ямале пройдет выездное заседание Президиума Уральского отделения Российской академии наук. С 3 по 6 июня в Салехарде соберутся около 40 представителей РАН, руководителей научных институтов УрО РАН, ведущих ученых, а также представителей органов власти и промышленных предприятий.

Цель заседания – организовать прямую дискуссию между академической наукой, органами власти и промышленными предприятиями Ямала. Особое внимание уделят практическим аспектам. Участники обсудят современную динамику экосистем тундры, мониторинг состояния инженерных сооружений, геологические предпосылки развития нефтегазового и рудного потенциала округа, вопросы оленеводства и климатических изменений, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Также в рамках деловой программы запланированы доклады по ключевым направлениям арктических исследований: разработки Уральского отделения РАН в интересах Арктической зоны РФ, воспроизводство сиговых видов рыб Обь-Тазовского бассейна, создание новых композитных материалов для водородных топливных элементов и другие вопросы.

Участники выездного заседания посетят комплексную грунтовую лабораторию, единственный филиал УрО РАН в регионе – Арктический научно-исследовательский стационар, а также карбоновый полигон «Семь лиственниц».

Итогом мероприятия станет перечень перспективных направлений совместных научных исследований, востребованных регионом, которые могли бы выполнить коллективы Институтов УрО РАН.

Салехард, Елена Васильева

