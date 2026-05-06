российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 мая 2026, 14:37 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале живут 53 ветерана Великой Отечественной войны

На Ямале проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Также среди северян есть труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и дети войны, сообщает департаменте соцзащиты ЯНАО.

По данным департамента, на 15 апреля 2026 года на Ямале проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 45 тружеников тыла и 8 жителей блокадного Ленинграда.

Участников самой войны в округе уже нет. Также в регионе живут 21 бывший несовершеннолетний узник концлагерей и 2703 человека, имеющих статус «Дети войны», передает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,