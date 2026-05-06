На Ямале живут 53 ветерана Великой Отечественной войны

На Ямале проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Также среди северян есть труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и дети войны, сообщает департаменте соцзащиты ЯНАО.

По данным департамента, на 15 апреля 2026 года на Ямале проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 45 тружеников тыла и 8 жителей блокадного Ленинграда.

Участников самой войны в округе уже нет. Также в регионе живут 21 бывший несовершеннолетний узник концлагерей и 2703 человека, имеющих статус «Дети войны», передает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

