Следователи разберутся в причинах драки двух девочек

На Ямале следователи подключились к расследованию причин драки двух несовершеннолетних девочек.

Как сообщает пресс-служба СКР ЯНАО, в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, согласно которой 3 мая текущего года в городе Ноябрьске девочка-подросток в присутствии сверстников наносит побои ногами и руками по голове, лицу и туловищу другой несовершеннолетней. В ходе проверки будет дана юридическая оценка обстоятельствам конфликта между подростками. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Салехард, Елена Васильева

