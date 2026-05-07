Повышен коэффициент для предоставления федеральных субсидий производителям электроники на Дальнем Востоке и в Арктике

Правительство увеличило на 10% повышенный коэффициент для предоставления федеральных субсидий производителям электроники на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. О решении объявил на заседании кабмина его председатель Михаил Мишустин, сообщают «Вести».

«Чтобы дополнительно поддержать значимые индустриальные проекты на таких стратегических территориях, правительством определены специальные повышающие коэффициенты для федеральных субсидий. В частности, с увеличением на 10% они будут рассчитываться для местных производителей электронной продукции», – указал премьер.

Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено суммарно более 180 млрд рублей. Прежде всего речь идёт о софинансировании инициатив по созданию и модернизации инфраструктуры парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий.

Премьер напомнил, что для поддержки отдалённых от основной европейской части России территорий и их развития действуют повышенные коэффициенты к субсидиям, которые распространяются на самые различные сферы, включая промышленность и сельское хозяйство.

Москва, Елена Васильева

