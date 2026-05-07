Тундровиков научли, как избежать конфликта с белым медведем

Порядка 60 тундровиков Ямальского района прошли обучение в рамках проекта «Медвежий патруль». Мероприятие организовано сотрудниками департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО совместно с фондом «Природа и люди» и Московским зоопарком. Специалисты посетили фактории Яхады-Яха, Тамбей и село Сеяха, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Тренинг был направлен на отработку навыков, которые помогут избежать конфликтных ситуаций при встрече с белыми медведями. Обучение разделили на два этапа. В первом тундровикам рассказали о правилах поведения в местах обитания белых медведей. Встречи с хищником особенно опасны в период гона – с марта по май, а также при встрече самки с детенышами. Наибольшую опасность представляют голодные и истощенные особи.

Во втором этапе обучения специалисты сделали упор на практику: показали, как использовать специальные средства отпугивания, такие как сигналы охотника, фальшфейеры и дымовые шашки.

«Жизнь и традиционный уклад коренных народов Севера неразрывно связаны с дикой природой, а белый медведь – их близкий сосед по тундре. Наша задача не просто научить людей защищаться, а сформировать понимание того, как избежать встречи с хищником и не спровоцировать его. Мы работаем на опережение, и такие профилактические меры уже доказали свою эффективность в других арктических регионах», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Аналогичное обучение пройдет на этой неделе и для представителей ТЭК в Салехарде.

«Медвежий патруль» реализуется На Ямале с 2024 года. Важность его реализации в нашей стране обсуждалась в январе 2024 года на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Проект охватил шесть арктических регионов: Архангельскую область, Красноярский край, Республику Саха (Якутию), Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Салехард, Елена Васильева

