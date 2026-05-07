Ледоход на Ямале в этом году может начаться пораньше

В этом году ледоход на Ямале может начаться раньше привычных сроков. Об этом рассказал в пресс-центре «Север-пресс» замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

«Мы видим ранний ледоход в Югре. В этом году в некоторых населенных пунктах ледохода как такового не было: пока лед стоял, шли дожди, и он растаял», – пояснил эксперт.

Ледоход на Оби 6 мая продвинулся на 33 километра. До границы с Ямалом ему оставалось преодолеть 282 километра, сообщает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

