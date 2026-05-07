Школьный завхоз оказался взяточником

На Ямале школьный завхоз получил взятку от поставщика мебели и оборудования.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый в период с 2018 по 2023 годы, работая должностным лицом в школе в Новом Уренгое, получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 160 тыс. рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное заключение контрактов на поставку различного оборудования и мебели на выгодных для школы условиях. В ходе следствия на имущество фигуранта наложен арест.

Следователями выполнены все необходимые следственные действия, собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением передано в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

