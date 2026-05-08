В Салехарде после зимы приводят в порядок остановочные комплексы

Как сообщили «Новому Дню» в администрации города, уборка остановочных комплексов ведётся ежедневно, а после затяжной зимы в тёплых остановках дополнительно ведут генеральную уборку – после этого их закроют на лето.

Всего в Салехарде приведут в порядок 83 остановочных комплекса, включая 50 тёплых остановок. Рабочие моют окна, очищают стены и полы от загрязнений, убирают объявления и вандальные надписи как внутри помещений, так и снаружи.

«Ежедневно контролируем ход выполнения работ. Подрядная организация работает качественно и в установленные сроки. Видим и положительный отклик жителей. Важно, чтобы каждый из нас бережно относился к городскому имуществу и помогал сохранять чистоту в общественных пространствах», – отметил директор Салехардской дирекции городского хозяйства Михаил Бестаев.

Решение о дате закрытия теплых остановок в мэрии примут после установления стабильной тёплой погоды.

Салехард, Елена Васильева

