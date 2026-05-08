Тринадцать мемориалов героям благоустроено на Ямале (ФОТО)

Тринадцать мемориалов героям благоустроено на Ямале благодаря федеральному проекту.

Благоустройство памятников, мемориалов и патриотических объектов проводится в каждом муниципалитете Ямала. Из них самые масштабные в рамках федерального проекта благоустройства реализованы в Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги. Обновления прошли также в небольших и отдаленных поселениях Ямала, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

В 2019 году в Губкинском обновлена площадь Воинской Славы. Работы по реконструкции прошли на территории площадью более 13 тысяч квадратных метров. Здесь появились две мемориальные стены с барельефами и гравировкой. Одна рассказывает о войнах в истории нашего государства, другая посвящена победе в Великой Отечественной войне. Две алые арки в виде звезд с подсветкой символизируют начало и окончание Великой Отечественной Войны. О тяжелых испытаниях и героизме жителей городов-героев рассказывают 13 стел. Музей военной техники превратился в фотозону под открытым небом. На площади появилось свыше 150 грунтовых светильников, высажено более 700 саженцев акации, ели, кизильника и венгерской сирени. С момента реконструкции Вечный огонь горит постоянно – раньше его зажигали только на праздник. В разработке дизайн-проекта активное участие приняла общественная организация «Ветеран» и ветеран, труженик тыла Виктор Иванович Синицын. Сегодня все городские мероприятия, связанные с возложением цветов, проходят на площади Воинской Славы.

В Салехарде в 2023 году на улице Республики появился новый сквер, в котором установили монумент «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны». Собирательный образ из трех фигур символизирует тех, кто самоотверженным трудом в тылу приближал Победу.

В Новом Уренгое в 2020 году благоустроили два общественных пространства. В микрорайоне Оптимистов обновили Аллею Мужества, которая была заложена в 2017 году. Здесь расположены памятники «Воинам-десантникам и морским пехотинцам», «Пограничникам всех поколений» и «Монумент пожарным, погибшим при исполнении служебного долга». В 2023 году на Аллее Мужества открыли монумент «Героям Отечества». Он посвящен землякам, которые сегодня несут службу в зоне СВО. Еще один объект создан в микрорайоне Лимбяяха. Это памятник, посвященный Героям Великой Отечественной войны. На площадке из мрамора установлена плита высотой четыре метра с изображением солдата, ордена Отечественной войны I степени и тематическими надписями.

В Ноябрьске в 2021 году обновили площадь Памяти. Общественное пространство полностью преобразилось: был отреставрирован монумент Неизвестному солдату, на площади заменена тротуарная плитка, установлены скамейки и современное освещение. Особое настроение создали новые памятники городам-героям – в каждую стелу вложили капсулы с землей мест героических сражений. Здесь же установлены блоки с именами ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в Ноябрьске.

В Лабытнанги в 2022 году появился Парк Победы. Площадь, на которой в 1985 году был установлен первый Монумент Славы, стала частью большого многофункционального общественного пространства. В центре построен и газифицирован мемориальный комплекс «Вечный огонь». Кроме празднования Дня Победы, горожане приходят сюда на патриотические акции, а школьники – на уроки Памяти. Парк Победы занимает 2,5 гектара и объединяет территории возле загса и музея. Парк стал местом проведения различных праздников и тематических мероприятий, а также экскурсий для гостей города.

В Муравленко в 2022 году завершен второй этап благоустройства сквера Победы. Благодаря выбору жителей территория полностью изменила внешний облик. Площадь выложили гранитным камнем, по периметру на постаментах установили демилитаризованную технику: систему залпового огня «Катюша», легендарную полуторку, дивизионную пушку ЗИС-3 и танк Т-34. Все музейные экспонаты искали в разных регионах России. Центром сквера Победы стал бронзовый монумент Воину-освободителю с барельефом «Вечный огонь». По левую и правую стороны от памятника на гранитных стенах изображены фотографии героев войны. Все они – родственники сегодняшних жителей города. Также в сквере установили стенды 12 городов-героев и Брестской крепости.

Создание и обновление объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, проходило также в небольших и отдаленных селах. Так, в Мужах проведена реконструкция мемориального комплекса, в Овгорте – центральной площади и обелиска. Сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обустроен в Салемале. В Газ-Сале благоустроен Парк Победы. Новый мемориал появился на площади возле дома культуры в Антипаюте.

Благоустройство памятных мемориалов продолжается. В Салехарде в этом году на площади Победы будет создан сквер «Город трудовой доблести», который увековечит подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Проект благоустройства выбран горожанами в ходе прошлогоднего голосования.

Салехард, Елена Васильева

