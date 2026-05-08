Надымчан в День Победы накормят солдатской кашей

В День Победы Надым будет угощать всех желающих солдатской кашей. Также в городе пройдут ярмарки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, 9 мая будут работать три площадки ярмарочной торговли. Всего участие примут 38 субъектов торговли – они предложат изделия ручной работы с айдентикой Ноябрьска и тематикой Дня Победы, цветы и букеты, а также разнообразные аксессуары.

Точки общественного питания порадуют гостей широким выбором угощений: здесь можно будет приобрести выпечку и кондитерские изделия, плов и манты, салаты, шашлык, рыбу, свежие ягоды и различные напитки.

На улице Ленина с 13:00 до 15:00 будет работать реконструкция военно‑полевой кухни «Солдатская каша». Всех желающих угостят традиционным блюдом – всего планируется раздать 1 300 порций.

Надым, Елена Васильева

