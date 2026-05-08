В России запатентована водородная энергоустановка для автономного энергоснабжения удалённых районов

Крыловский государственный научный центр запатентовал водородную энергетическую установку для автономного энергоснабжения удалённых районов, включая Арктику. Об этом сообщает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Уникальность разработки в том, что она применима в труднодоступных регионах и снижает потребность в централизованной энергии, что важно для освоения малонаселённых арктических территорий, сообщают «Вести-Ямал».
«Разработка способствует развитию экологически чистой энергетики в различных сферах – транспорте, промышленности и электроэнергетике», – отметили в Роспатенте.
Изобретение включает быстродействующий аккумулятор, двунаправленные преобразователи напряжения, инвертор сети и другие элементы, соединённые единой шиной постоянного тока. Это позволяет комбинировать работу разных видов генераторов и аккумуляторов.
Благодаря гибкости система подходит для любого типа экологически чистого энергообеспечения мобильных и стационарных объектов. Применение водородных технологий, как отмечают в центре, способствует развитию зелёной энергетики.
Салехард, Елена Васильева
