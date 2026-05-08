Надымчанин отправлен на принудительные работы за долги перед дочерью

Житель Надыма полгода проведет на принудительных работах за долги перед собственной дочерью.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 45-летний местный житель без уважительных причин не платит алименты на ребенка. Он неоднократно привлекался к ответственности по решениям судов, но все равно с сентября по декабрь 2025 года не уплачивал денежные средства на содержание дочери, в связи с чем образовалась задолженность более 70 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев принудительных работ, с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Надым, Елена Васильева

