Ямальчанка хотела купить у гаишника права за 50 тысяч рублей

Жительница Нового Уренгоя попалась на взятке, которую она пыталась дать сотруднику ГАИ для того, чтобы получить водительские права.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 24-летняя местная жительница в августе 2025 года передала посреднику 50 тысяч рублей, предназначавшиеся сотруднику ГИБДД за оказание помощи в получении водительского удостоверения без экзаменов. Однако посредник сотруднику полиции деньги не передал и распорядился ими по своему усмотрению, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Кроме того, у осужденной конфискованы в доход государства денежная сумма в размере взятки и орудие преступления – сотовый телефон, при помощи которого она осуществляла перевод денежных средств.

Приговор в законную силу не вступил.

Посредник приговором суда ранее осужден по факту мошенничества.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube