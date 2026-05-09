На Ямале в честь праздника подняли 40 Знамен Победы

Сегодня вся страна отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты на Ямале копии Знамени Победы подняли во всех муниципалитетах округа.

Всего на Ямале над городами и поселками округа развевается 40 копий Знамени. Их подняли на центральных площадях населенных пунктов, у памятников и мемориалов, над образовательными и спортивными учреждениями. Накануне в Ноябрьске Знамя Победы пронесли на торжественных линейках во всех школах города, а в Лабытнанги огромное полотно пронесут по улицам вместе с Бессмертным полком, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

В окружной столице установлено наибольшее число полотен – их девять. Они размещены на жилых домах, здании городской администрации, одной из архитектурных доминант Салехарда – на мосту «Факел». Одно из самых больших полотен подняли на главном флагштоке города у Ямальской филармонии. В торжественном событии принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«81 год отделяет нас от победного мая. В известной песне поется: «Нет в России земли такой, где б не памятен был свой герой». Великая Отечественная война объединила всех, она коснулась каждого. Сегодня, спустя восемь десятилетий, особенно важно хранить память о подвиге нашего народа. Как бы ни было горько, поколение победителей уходит. Но когда наши дети идут в Бессмертном полку, это лучшее подтверждение того, что герои никогда не будут забыты. Низкий поклон народу-победителю. Низкий поклон их внукам, которые сегодня на полях сражений защищают будущее нашей Родины. С Днем Великой Победы», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Традицию поднятия символа Победы по всему региону запустил глава округа Дмитрий Артюхов. Впервые ее провели в 80-ую годовщину окончания Второй мировой войны. По поручению губернатора во всех городах и районах Ямала установили флагштоки. Также конструкции появились более чем на 30 отдаленных территориях.

В рамках празднования Дня Победы состоится тысяча мероприятий.

Салехард, Елена Васильева

