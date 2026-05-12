Непогода на Ямале продолжается – часть учащихся не пошли в школу

На Ямале продолжается непогода. Напомним, 10 мая округ накрыли снегопады и сильный ветер, было перекрыло движение на региональных дорогах, не работали аэропорты. В частности, аэропорт Ноябрьска начал принимать и отправлять рейсы только 12 мая: будут выполняться рейсы в Москву, Новосибирск, Уфу. Рейс из Новосибирска уже прибыл, ждут еще самолеты из МинВод и Москвы.

Очевидцы сообщают, что Ноябрьск основательно замело, метель продолжается. Такая же ситуация наблюдается в Надыме. Как сообщает Депобразование района, 12 мая в связи с непогодой для школьников организовано дистанционное обучение, но решение отправлять или не отправлять ребенка в школу принимают родители.

В Ноябрьске всех школьники 12 мая переведены на дистант. Ожидается, что непогода продержится до вечера текущего дня.

Коммунальщики принимают заявки на устранение повреждений, спровоцированных сильным ветром. В частности, в Ноябрьске порывами была повреждена обшивка домов по улицам Республики, 41 и Сибирская, 198. Поврежденные участки уже демонтированы и будут восстановлены в ближайшее время.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube