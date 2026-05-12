В Салехарде на Оби заметили подвижку льда

В Салехарде на Оби заметили первые подвижки льда. Как сообщает «Север-пресс» со ссылкой на очевидцев, произошло это вечером 11 мая, тогда как в прошлом году лед пошел 17 мая.

По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, масштабные процессы начнутся на Оби 13 мая. Местные жители с нетерпением ждут ледохода – для них это символ прихода весны, смены сезонов и обновления жизненного цикла. На событие приходят посмотреть тысячи людей – в последние годы к ним добавляются и туристы. В частности, туисты из Екатеринбурга приезжают на три дня – чтоб успеть посмотреть на захватывающий дух ледоход, а также обозреть достопримечательности в окрестностях. Вместе с билетами и проживанием такой мини-тур обходится примерно в 50-70 тысяч за человека.

Салехард, Елена Васильева

