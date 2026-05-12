Житель Надыма два дня ходил по магазинам за чужой счет

Житель Надыма осужден за трату денег с чужой банковской карты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2026 года 36-летний мужчина взял у знакомого его карточку, чтобы купить выпить. Однако выпивку он так и не принес, а вместо этого два дня ходил по разным магазинам и покупал что-то для себя. В общей сложности, с чужой карты надымчанин потратил 4 тысячи рублей. Теперь по рению суда за это он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube