Прокуратура нашла на стройке в Лабытнанги нелегала и заставила вернуть его домой

Очередного нелегала нашла прокуратура на стройке в Лабытнанги. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки на строительстве многоквартирного жилого дома по улице Магистральная был найдет гражданин Узбекистана. Без патента на работу он занимался монтажом стен и гипсокартонных перегородок.

Прокурор города индивидуальному предпринимателю, привлекшему иностранного гражданина к труду, внес представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина).

По результатам их рассмотрения работодатель привлечен к ответственности, трудовые отношения с иностранцем прекращены, он выдворен за пределы страны в связи с нарушением режима пребывания.

Лабытнанги, Елена Васильева

