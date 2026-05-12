российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 мая 2026, 12:22 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жителя Иркутска поймали на Ямале с большой партией наркотиков

На Ямале с крупной партией наркотиков задержали жителя Иркутска.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина приехал в Новый Уренгой с целью заработать деньги. Но получил от неустановленного лица наркотики, расфасовал их и часть разместил в тайниках-закладках. Остальное иркутчанин хранил дома.

Полицией наркодилер был задержан, запрещенные вещества в объеме 401 грамма – изъяты.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 275 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,