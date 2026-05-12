Ямальчанка положила на стол полицейскому мелкую взятку

Ямальчанка пыталась дать полицейскому мелку взятку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент произошел 27 марта в Ноябрьске. Женщина должна была быть оштрафована, но поскольку не хотела этого, то положила на стол полицейскому деньги, намереваясь дать взятку. Речь идет о сумме, не превышающей 10 тысяч рублей.

Полицейский деньги брать отказался и сообщил о произошедшем в следственные органы. Дело уже передано на рассмотрение в суд.

Салехард, Елена Васильева

