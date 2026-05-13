Сохраняем спокойствие: в Салехарде пояснили, почему утром в городе выли сирены

Сегодня утром в Салехарде на протяжении 10 минут выли сирены и слышались голосовые оповещения из громкоговорителей. Как пояснили в администрации столицы ЯНАО, 13 мая с 10:00 до 10:10 проводилась плановая проверка систем оповещения населения. «Будут кратковременно включены сирены и громкоговорители. Благодарим за понимание», – говорилось в сообщении администрации Салехарда. Отметим, что на Ямале уже несколько раз объявляли беспилотную опасность, но, к счастью, все тревоги оказывались ложными.

Тем не менее, во всех муниципалитетах округа пройдут специальные тренинги для населения, посвященные действиям при объявлении угрозы по БПЛА. Как сообщает пресс-служба губернатора округа, главная задача научить людей, что делать, когда объявляется угроза или звучат сирены.

Данные навыки могут пригодиться ямальцам не только дома, но и во время отпусков в южных регионах России. Это поможет минимизировать риски и избежать паники, пояснил на заседании руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник.

«Во многих субъектах практически ежедневно звучат сигналы об угрозах атак. Поэтому отработка навыков на практике необходима независимо от того, что Ямал – удаленная территория», – подчеркнул Тютюнник.

Салехард, Елена Васильева

