На Ямале высадят более миллиона цветов

На Ямале в этом году во всех муниципалитетах высадят более 1,3 миллиона цветов. Кроме того, в рамках работ по озеленению будут высажены 11 тысяч деревьев и более 200 тысяч кустарников.

Как пояснили «новому ню» в пресс-службе администрации ЯНАО, во всех муниципалитетах будут использоваться только проверенные сорта и виды растений, адаптированные к климатическим условиям Севера. Посадка цветочных культур запланирована на июнь-июль, деревьев и кустарников – с июня по сентябрь.

По ланам, В Салехарде в этом году высадя свыше 180 тысяч цветов, в том числе петунии, бархатцы, георгины и цинерарии.

В Новом Уренгое подготовят к высадке 200 тысяч саженцев: в городе появятся петунии различных оттенков, бегонии, виолы и пеларгонии, а прогулочные зоны дополнят кусты спиреи и дерена. На обновленных клумбах Ноябрьска высадят более 105 тысяч цветов.

Лидером по объему работ станет Надымский район, где запланирована посадка 241 тысячи цветов и 8,5 тысячи деревьев. Жителей ждут цветники из более 20 наименований, а в парковых зонах укоренятся сосны, рябины и березы.

В Пуровском районе создадут композиции из 145 тысяч цветов, в том числе ампельных петуний, бархатцев и вербены, а порядка тысячи новых деревьев и кустарников, среди которых черемуха Маака и кизильник, сформируют новые зеленые уголки. В Муравленко и Губкинском также активно займутся комплексным озеленением: первый муниципалитет высадит около 91 тысячи цветов и 760 деревьев, второй – 170 тысяч цветов и более полутора тысяч саженцев кедра, яблони, сирени и спиреи.

Масштабные работы запланированы и в других муниципалитетах округа. Приуральский район пополнит свои зеленые фонды почти 98 тысячами цветов и 50 деревьями. В Шурышкарском районе высадят 18,6 тысячи цветов и 224 березы, а в Ямальском – 90,5 тысячи бархатцев и почти 900 деревьев и кустарников. Тазовский район украсят порядка восьми тысяч цветов, включая бархатцы и петунию, а также новые газоны. Красноселькупский район высадит около 17,5 тысячи цветов более 30 наименований и 100 деревьев – березу и рябину.

Салехард, Елена Васильева

