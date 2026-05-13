На Ямале открылся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС: что это такое и для чего

На Ямале открылся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС. В мероприятии приняли участие министр МЧС России генерал-полковник Александр Куренков, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО, основным задачами нового центра являются защита населения, территорий и критически важных объектов, а также инфраструктуры Северного морского пути от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Он позволит сократить время реагирования сил и средств МЧС России при возникновении происшествий в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Центр представляет собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из двух основных блоков: жилой (для размещения личного состава, несущего круглосуточное дежурство) и административно-технический. На вооружении центра находится современная техника, способная эффективно выполнять задачи в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера.

Штатная численность центра составляет 50 человек, среди них – 24 аттестованных спасателя, которые заступают на дежурство по реагированию на природные и техногенные вызовы.

«Это современный объект, в котором созданы все необходимые условия для несения службы спасателей, а главное – их комфортного пребывания в суровых условиях Севера. Он будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со структурами как федерального, так и регионального уровней, что позволит оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы и угрозы», – отметил министр МЧС России Александр Куренков.

Для медико-санитарного обеспечения Северного морского пути совместно с Арктическим комплексным аварийно-спасательным центром функционирует подразделение оказания экстренной медицинской помощи ФМБА России, которое оснащено необходимым оборудованием и автомобильной техникой.

«Очень важно, чтобы в сложной ситуации рядом были профессионалы, способные прийти на помощь с современной техникой, на необъятных северных просторах – это критическое значение. Сам центр построили очень быстро: только недавно мы обсуждали планы с министром МЧС России – и вот уже сегодня открываем. Наша общая задача – чтобы Арктика, зона национальных богатств и самых перспективных проектов, развивалась комплексно: и экономика, и социальная сфера, и, безусловно, вопросы безопасности. Новый аварийно-спасательный центр и его команда – важнейшая часть большой арктической программы. Мы планомерно движемся вперед и в развитии аварийно-спасательной службы, и в арктической медицине. Все это доказывает: даже в непростых, сложных экономических условиях поставленные Президентом задачи выполняются последовательно и в срок», – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Для эффективного решения задач по спасению людей на вооружении у подразделения есть два вездехода «Бурлак», аэромобильные комплексы жизнеобеспечения, многофункциональные технические комплексы на базе автомобилей повышенной проходимости, топливозаправщики, а также командно-штабные автомобили, оснащенные спутниковой связью для координации действий в любой точке Арктической зоны. Техника опробована в ходе учений «Безопасная Арктика», которые проходили на территории Ямала в 2023 и 2025 годах.

В административно-техническом блоке расположен современный диспетчерский пункт, где ведется постоянный мониторинг обстановки, а также ремонтные мастерские и автономные системы жизнеобеспечения, гарантирующие работу центра при любых погодных условиях.

Салехард, Елена Васильева

