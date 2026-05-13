Пьяная женщина ходила ночью по кладбищу босой и отморозила стопы

Спасателям пришлось искать двух человек, которые ночью пропали в районе кладбища.

Как сообщает «Ямалспас», в Ноябрьске на пульт диспетчера поступило сообщение, что

на территории кладбища вечером пропали два человека. «Зачем нужно было идти туда в такую непогоду, не уточняется», – говорится в сообщении телеканала «МИГ Ноябрьск».

Спасатели быстро нашли потерявшуюся пару и передали медикам скорой помощи. Выяснилось, и мужчина, и женщина были пьяны.

Мужчине помощь врачей не понадобилась. Женщина, которая потеряла свою обувь и гуляла по снегу босиком, обморозила стопы. Но от госпитализации дама отказалась.

Ноябрьск, Елена Васильева

