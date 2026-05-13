Прокурор потребовал лучше кормить детей в школах Нового Уренгоя

Прокурор Нового Уренгоя Александр Петров совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провел проверки организации и качества питания в образовательных учреждениях города.

По результатам надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения закона, в связи с чем внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба надзорного органа.



Кроме того, в отношении должностных лиц организаций возбуждены 12 административных дел, а виновные лица уже привлечены к штрафам на общую сумму более 150 тысяч рублей.



Результаты проверки уже были обсуждены на совещании в администрации города, теперь качество питания детей в школьных столовых должно повыситься.

Новый Уренгой, Елена Васильева

