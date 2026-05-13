Пьяный дядя застрелил в тундре племянника

на Ямале возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ночь с 11 на 12 мая 2026 года на территории фактории 5-6 пески Тазовского района обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, выстрелил из огнестрельного ружья в грудную клетку племяннику. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева

