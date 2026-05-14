Ученые придумали многофункциональную плиту для транспортного строительства в арктических зонах

В Тверском университете придумали и запатентовали многофункциональную сборную плиту для транспортного строительства в арктических зонах. Как сообщает пресс-служба вуза, конструкция позволяет на этапе изготовления адаптировать полимеркомпозитные плиты и арматуру под конкретный объект – автомобильную дорогу, аэродром или инфраструктуру нефтегазового месторождения.

Ключевая проблема традиционного строительства в Арктике – быстрое разрушение бетонных плит: нижний слой страдает от переменного изгибающего момента и агрессивной среды, верхний – от динамических нагрузок и резких перепадов температур. Высокая масса стандартных плит осложняет их транспортировку и работу на высокольдистых грунтах (содержащих более 50% льда) в суровых климатических условиях.

Новая плита изготавливается в стандартных формах, но состоит из готовых элементов – полимеркомпозитных плит с высокими физико-механическими свойствами и бетонного армированного слоя. Соединение слоёв обеспечивается технологичными способами (например, анкерами), что упрощает производство и повышает надёжность.

«Многофункциональность сборной плиты обеспечивается за счёт возможности её целенаправленного конструктивного изменения при изготовлении путём подбора соответствующих защитных полимеркомпозитных плит и композитной арматуры с учётом конкретного использования», – пояснили в пресс-службе ТвГТУ (цитата по ТАСС).

По данным экспертов, у новой плиты есть ряд преимуществ: снижение массы на 25-30%, что уменьшает давление на грунт и позволяет использовать технику меньшей грузоподъёмности; повышение трещиностойкости и коррозионной стойкости; сокращение объёмов ремонтных работ.

Москва, Елена Васильева

