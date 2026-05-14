Движение судов на воздушных подушках между Салехардом и Лабытнанги возобновлено

Утром 14 мая возобновилось движение судов на воздушных подушках между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает Дептранс ЯНАО. Накануне вечером оно было прекращено, потому что на Оби зафиксировали подвижки льда.

«Суда на воздушной подушке возобновили работу в 7:45 утра. Первый рейс запланирован из Лабытнанги в Салехард», – говорилось в сообщении Дептранса на канале в Макс.

После того, как на Оби начнется полноценный ледоход, судна заменят на вертолеты – они будут перевить пассажиров туда и обратно с 7:00 до 18:00 по утвержденному расписанию. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика или в кассах.

Салехард, Елена Васильева

