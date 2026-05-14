Дроппер вернул пенсионеру 300 тысяч рублей

Прокуратура Губкинского провела проверку по факту неосновательного обогащения.

Установлено, что в январе 2024 года пожилой мужчина стал жертвой неизвестного мошенника, который путем обмана и злоупотребления доверием его убедил перевести денежные средства на счет злоумышленника.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, в роли получателя денег выступил так называемый «дроппер» – житель Казани, чей банковский счет использован для обналичивания средств.
Прокуратурой города в интересах пенсионера направлен иск в суд о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.

Судом требования прокурора удовлетворены, с дроппера взыскано 300 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Губкинский, Елена Васильева

