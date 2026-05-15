Между Салехардом и Лабытнанги запускается вертолетное сообщение

Вертолетное сообщение пускается между Салехардом и Лабытнанги – суда на воздушной подушке отработали накануне последний день, потому что на Оби начались активные подвижки льда.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, первый утренний рейс был выполнен из Салехарда в 7:00, далее работа будет осуществляться по имеющемуся расписанию. В течение дня будет осуществляться по восемь рейсов в прямом и обратном направлении. Стоимость проезда взрослого пассажира – 2040 рублей, с картой «Морошка» – 1560 рублей, детский билет – 1020 рублей и 780 рублей соответственно. Багаж весом более 20 кг – 20,40 рублей за 1 кг с «Морошкой» – 15,60 рублей. Билеты приобретаются в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме и на сайте авиакомпаний «Ямал».

Перевозка пассажиров на вертолетах между городами Салехард и Лабытнанги продлится до момента освобождения реки ото льда. Далее на линию выйдут паромы.

Ледоход часто сопровождается усилением ветра, что вносит корректировки в расписание работы вертолетов, поэтому рекомендуем следить за актуальной информацией о работе транспорта и заранее планировать свой маршрут.

Подробную информацию можно узнать по телефонам:

· Аэропорт Салехард: +7 (34922) 4-17-36;+7 (34922) 3-89-32

· Вертолётная площадка Лабытнанги: +7 (908) 860-84-80

Также актуальная информация о работе переправы размещается в чат-боте «Переправа ЛБТ-СХД»

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

