Ямал отмечает Международный день семьи

Ямал сегодня отмечает Международный день семьи.

С поздравлениями к северянам обратился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава региона подчеркнул, что семья – это главная опора и надежный тыл для каждого. Именно дома человек находит понимание и то душевное тепло, которое дает силы двигаться вперед.

«Ямал всегда был силен традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. Мы делаем все, чтобы округ по праву считался лучшей территорией детства. Наша задача – дать каждому ребенку максимум возможностей для старта, а родителям обеспечить надежную поддержку и уверенность в будущем. Важный показатель того, что мы на правильном пути, – число многодетных семей, которых с каждым годом становится больше. Сегодня на Ямале их уже более 17 тысяч. Это наша большая гордость и лучшее доказательство того, что вы любите наш округ и связываете с ним свою жизнь. Желаю всем родителям и детям крепкого здоровья, искренней любви и согласия!», – отметил в поздравлении Дмитрий Артюхов.

В честь праздника во всех муниципальных образованиях округа проходят мероприятия. Для ямальцев организуют выставки, фотоконкурсы, спортивные соревнования, творческие конкурсы и праздничные концерты.

Так, жителей Салехарда ожидает «Семейная мастерская» и творческие мастер-классы по вокалу, рисованию и рукоделию. В Новом Уренгое для семей с детьми подготовлена познавательно-развлекательная программа «Семейный круг: сила в единстве». Ноябрьск приглашает на праздник, который включает интерактивную игру «Семейный КВИЗ», арт-зону, мастер-классы и выступления местных творческих коллективов.

В Салехарде, Муравленко, Надымском, Шурышкарском и Пуровском районах состоится награждение 28 ямальских семей. Они будут отмечены главами муниципальных образований за вклад в укрепление семейных ценностей.

Пуровский и Тазовский районы будут чествовать юбиляров супружеской жизни – по сложившейся традиции ЗАГСы готовят для них поздравления и выступления творческих коллективов. В Яр-Сале поздравят сразу семь пар.

На Ямале выстроена комплексная система социальной поддержки. Для семей с детьми действует более 30 различных выплат и льгот по линии социальной защиты населения, что решает задачи нацпроекта «Семья». Перечень мер постоянно расширяется, а условия их предоставления совершенствуются. Полный перечень мер соцподдержки размещен на сайте профильного ведомства.

Салехард, Елена Васильева

