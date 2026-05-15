Вахтовик ударил ножом собутыльника

Четыре года колонии получил на Ямале вахтовик за то, что ударил собутыльника ножом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 47-летний мужчина приехал на заработки в Губкинский. В январе 2026 года зобвиняемый, находясь в жилом помещении и распивая алкоголь со своим знакомым, нанес ему удар ножом в спину. Пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Салехард, Елена Васильева

