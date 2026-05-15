Назначен первый зам руководителя окружной службы Госстройнадзора

Назначен первый заместитель главы Госстройнадзора – им стал Антон Пенечко. Соответствующее распоряжение подписал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как сообщает департамент строительства ЯНАО, в новой должности Антон Пенечко продолжит работу по совершенствованию контрольной (надзорной) и профилактической деятельности службы, повышению эффективности надзорных мероприятий и развитию современных подходов в сфере государственного строительного надзора.

Антон Пенечко – уроженец Салехарда. Окончил Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, получив диплом инженера. Его общий стаж работы в строительной отрасли Ямала – более 20 лет. С 2018 года работает в Госстройнадзоре ЯНАО, с 2024-го был замруководителя службы, возглавляя управление организации государственного строительного надзора.

Салехард, Елена Васильева

