В Салехарде закончился сезон теплых остановок

В Салехарде закончился сезон работы теплых остановок. Как сообщил в социальных сетях мэр города Алексей Титовский, с 15 мая все 50 павильонов будут законсервированы на лето. Перед этим их привели в порядок и помыли.

Открытие запланировано на 15 октября, но окончательное решение будет зависеть от погоды. Если ударят ранние заморозки – сроки открытия перенесут на более раннее время.

Салехард, Елена Васильева

