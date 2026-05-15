В Салехарде в центре города загорелся мусоровоз

В Салехарде прямо в центре города сегодня грел мусоровоз.

Как сообщает пресс-служба регоператора «Ямал Экология», в 11 утра, после погрузки отходов с площадки накопления на Совхозной, 17, водитель направился к следующей точке маршрута – дому №12 по этой же улице и в пути заметил дым, который шёл из бункера мусоровоза.

Водитель остановил машину на ближайшей площадке и вызвал пожарных. Под их контролем, мусор, объятый огнём, пришлось выгрузить на месте происшествия.

Водитель не в ходе инцидента не пострадал, автомобилю повезло меньше. Верхняя часть кузова серьёзно обгорела. В настоящий момент сумма ущерба устанавливается. Сможет ли мусоровоз вернуться к работе, пока не ясно.

Регоператор напоминает, что выбрасывать в мусорные контейнеры горящие, раскалённые или горячие отходы запрещено. Это может быть опасно для жизни и здоровья работника коммунальной службы, грозить повреждением техники или способствовать возникновению пожара на мусорном полигоне.

Салехард, Елена Васильева

