Прокурор расторг фиктивный брак ямальчанки и азербайджанца

На Ямале прокурор разорвал фиктивный брак россиянки и гражданина республики Азербайджан.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, отдел надзорного органа в Новом Уренгое провел проверку по признакам фиктивности браков, заключенных между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами.



В ходе нее установлено, что отделом ЗАГС города Новый Уренгой в мае 2024 года был зарегистрирован брак между гражданкой России и гражданином республики Азербайджан.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что брак зарегистрирован без намерения создать семью в целях получения иностранцем разрешения на временное проживание в Российской Федерации.



В связи с этим прокурор города обратился с иском в суд о признании брака недействительным.



Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Новый Уренгой, Елена Васильева

