На Ямале водитель заплатит юному велосипедисту за сломанную ногу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в сентябре 2025 года житель Губкинского, управляя автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе, не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему велосипедисту, который пересекал данный переход. В результате автомобилист совершил наезд 13-летнего мальчика и причинил ему телесные повреждения в виде перелома ноги, которые оцениваются как вред здоровью средней тяжести.



Прокуратурой города в интересах мальчика направлен иск в суд о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда.



В настоящее время полагающаяся компенсация в размере 50 тысяч рублей перечислена законному представителю ребенка.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube