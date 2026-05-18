На переправе между Салехардом и Лабытнанги запускают пробный паром

На переправе между Салехардом и Лабытнанги началась подготовка к летнему сезону. В 14 часов 18 мая между берегами будет запущен пробный паром.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, курсировать паром будет по накоплению, без расписания.

На реке продолжается ледоход. Поэтому при появлении больших льдин или длинных участков ледовых полей движение может быть ограничено вплоть до полной остановки.

В летний сезон в грузопассажирских перевозках между городами Салехард и Лабытнанги будут задействованы 6 паромов. Перевозки будут выполняться в круглосуточном режиме при наличии благоприятных погодных условий. Движение паромов останавливается в условиях ограниченной видимостим (менее 1 км) из-за тумана, мглы, снегопада, ливня, а также при ветре более 18 мс.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Информацию о работе паромной переправы можно получить в чат-боте «Переправа СХД-ЛБТ».

Салехард, Елена Васильева

