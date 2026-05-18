За четыре месяца на Ямале добыли свыше 1440 тонн рыбы

Свыше 1440 тонн рыбы добыли на Ямале за первые четыре месяца года.

Промысел осуществляли 26 организаций. Лидерами традиционно стали Приуральский и Тазовский районы с показателями 421 и 415 тонн. Активный вылов также велся в Шурышкарском, Ямальском, Пуровском и Надымском районах.

В структуре уловов преобладают налим, сиг и щука. Вылов щуки при этом увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают положительную динамику с расширением кормовой базы и естественным ростом популяции благодаря благоприятным гидрологическим условиям предыдущего сезона.

В настоящее время рыбодобывающие предприятия готовятся к летней путине, официальный старт которой запланирован на середину июня. Организации ведут закупку горюче-смазочных и сетематериалов, проводят плановый ремонт флота для обеспечения бесперебойной работы с началом навигации.

«В этом году мы увеличили поддержку отрасли. Повышены ставки субсидии. Так, за тонну добытой «черной» рыбы теперь выплачивается 136 тысяч рублей – 136 рублей за килограмм вместо прежних 120. Более 60% этих средств идет напрямую на зарплаты рыбаков и социальные отчисления, остальное помогает покрывать расходы на топливо, снасти и коммунальные услуги. Системное финансирование и координация действий предприятий позволяют отрасли уверенно выполнять установленные стратегические задачи», – рассказал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин.

Окружной департамент АПК уже приступил к плановой оценке технической и производственной готовности компаний к летней путине. Первое в графике – Аксарковское рыбопромысловое предприятие. Сейчас здесь завершается замена гребного вала на судне ПТС-76, проводится диагностика и подготовка холодильных мощностей для приемки первой продукции.

«На предприятии подготовили многолетний план технического обновления. Благодаря поддержке и своевременной подготовке коллектив настроен на успешную работу. Если в прошлом году объем вылова составил 740 тонн, то в текущем сезоне мы планируем достичь показателя в 950 тонн», – поделился директор предприятия Александр Осипенко.

По итогам 2025 года в округе осуществляли деятельность 86 рыбодобывающих организаций, суммарный объем вылова достиг 10 840 тонн. В отрасли занято свыше тысячи человек, значительную долю составляют представители коренных малочисленных народов Севера. Порядка 50% добытой рыбопродукции перерабатывается на территории Ямала, ассортимент местной продукции насчитывает более 220 наименований.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube