На Ямале ликвидированы первые два природных пожара

На Ямале начался пожароопасный сезон. Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО 18 мая в Шурышкарском районе было выявлено 2 природных пожара на площади 18,3 гектара. Оба они были потушены в первые же сутки после обнаружения спасателями «Ямалспаса».

По данным на 19 мая новых возгораний в округе нет. Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров. Информация о действующих природных пожарах размещается на интерактивной карте ЕКС ЯНАО.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите об этом в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по телефону 8-800-100-94-00 или по тел. 112.

Салехард, Елена Васильева

