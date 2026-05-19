Житель Крыма засунул взятку между сидений машины патруля ГАИ

Житель Крыма приехал на Ямал и пытался дать взятку сотрудникам ГАИ.

Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, на автомобильной дороге «Сургут – Салехард» в Пуровском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль. Номера его были умышленно сделаны нечитаемыми. Водитель, пытаясь избежать наказания, предложил взятку, сумма которой не превысила 10 тысяч рублей.

Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за склонение должностных лиц к коррупционному преступлению, однако решил продолжить и между двумя сидениями служебного автомобиля положил денежные средства.

Преступные действия фигуранта были пресечены, о данном факте сообщено в следственные органы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева

