В МЧС Ямала теперь каждое утро понедельника будут начинать с поднятия флагов и гимна России

В Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу возобновили традицию поднимать флаги – России, МЧС России и Ямала.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, теперь каждое рабочее утро понедельника для сотрудников Главного управления будет начинаться с построения под гимн Российской Федерации.

«Подъем флага и исполнение гимна нашей страны – один из важнейших элементов воспитания патриотизма. Наше поколение должно уважать и гордиться страной, в которой оно родилось и живет», – пояснил на построении личному составу начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Гилев.

Кроме того, Олег Владимирович поблагодарил личный состав за проделанную работу при открытии Арктического комплексного аварийно-спасательного центра (АКАСЦ), а также в связи с приближением сезона отпусков обратился к сотрудникам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при следовании к месту отдыха и строго соблюдать правила поведения на водных объектах.

Салехард, Елена Васильева

