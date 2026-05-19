Девочка, которую ударило качелями, получит миллион за моральный ущерб

Коммунальщики Нового Уренгоя заплатят крупную сумму ребенку, который пострадал из-за качелей, установленных неправильным образом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в результате проверки надзорного органа установлено, что муниципальное казенное учреждение «Уренгойская городская специализированная компания» неправильно поставила в парке «Дружба» качели. Девятилетняя девочка пошла на них качаться, потеряла равновесие, оступилась и упала. Качели обратным ходом ударили ребенка по пояснице, в результате чего ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Действуя в интересах пострадавшей, прокурор обратился с иском в суд о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана сумма в размере 1 млн рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

