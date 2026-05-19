Не дождался спасателей и прыгнул: на Ямале сегодня спасали оленя с отколовшейся льдины

Настоящая спасательная операция сегодня проводилась на Обском причале. На отколовшейся льдине оказался молодой олень. Как рассказала мэр Лабытнанги Марина Трескова, сообщение о терпящем бедствие жиотном поступило в ЕДДС. «По моему поручению сотрудники администрации сразу выехали на место. Достать животное на берег самостоятельно было невозможно, поэтому на помощь оперативно прибыли специалисты «Ямалспаса» и Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО», – написала Марина Трескова в своем ВК.

Пока спасатели на лодках приближались к льдине, обессиленный олень сам спрыгнул в воду и благополучно добрался до берега.

«Искренне благодарю всех, кто не остался в стороне. Оперативность служб и неравнодушие людей помогли избежать беды», – отметила чиновница.

Лабытнанги, Елена Васильева

