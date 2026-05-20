Переправа Салехард – Лабытнанги начала работу в штатном режиме

На Ямале в штатном режиме начала работу переправа между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщает Дептранс, на линию вышли шесть паромов, они будут работать круглосуточно.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства. Информацию о работе паромной переправы можно получить в чат-боте «Переправа СХД-ЛБТ».

Перевозки вертолетами между Салехардом и Лабытнанги с 20 мая прекращаются до следующего межсезонья. Пассажирам, имеющим билеты на 20 мая на отмененные рейсы по указанному маршруту, авиакомпания-перевозчик вернет деньги в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

