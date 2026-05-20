Из аэропорта в Новом Уренгое вывезли 92 тысячи кубометров снега

Аэропорт Нового Уренгоя подвел итоги работы в зимний период 2025-2026 годов.

«Подвели итоги прошедшей зимы – самого ответственного периода для аэродромной службы. За эту зиму, которая в нашем северном регионе длится вплоть до мая, было убрано и вывезено с аэродрома новоуренгойского аэропорта более 92 тысяч кубических метров снега, для чего спецтехнике пришлось сделать более 5,1 тысяч рейсов», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Снежный период в минувшем году в Новом Уренгое начался ещё до официального старта осенне-зимней навигации: снегоуборочная техника вышла на аэродром 2 октября 2025 года. Самым напряжённым рабочим днем периода стало 16 ноября 2025 г., когда в течение суток шел замерзающий дождь.

Площадь очищаемых плоскостных покрытий крупнейшего аэропорта ЯНАО составляет 38,2 гектара. Уборка аэродромной инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме, поясняют в пресс-службе аэропорта. Для уборки снега и борьбы с гололедом одновременно в зимний период используется до 13 единиц спецтехники – плужно-щеточно-продувочные машины, шнекороторные снегоочистители, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы, спецмашины для распределения антигололедного реагента.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube