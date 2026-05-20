Ветераны СВО на Ямале сопроводят на выпускной детей погибших сослуживцев

На Ямале ветераны специальной военной операции сопроводят на выпускные линейки детей погибших сослуживцев. Акция пройдёт с 22 по 27 мая.

Инициативу запустили движение «ПоZывной» и региональная ассоциация ветеранов СВО. Это продолжение традиции, которую заложили ещё в сентябре прошлого года: тогда бойцы провожали в школу первоклассников, чьи отцы не вернулись с фронта.

Председатель ассоциации ветеранов СВО ЯНАО, участник проекта «Герои Ямала» Денис Туровский объяснил: для ребят, которые заканчивают школу, важно чувствовать мужское плечо рядом, сообщает «Вести-Ямал».

«Важно, чтобы каждый выпускник чувствовал: он не один, за ним стоит боевое братство. Сегодня мы сопровождаем их во взрослую жизнь, чтобы завтра они сами стали достойной опорой для своего региона и страны», – подчеркнул Туровский.

Салехард, Елена Васильева

