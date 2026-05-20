Электромонтеру выплатят полмиллиона за опасны условия работы

Электромонтер из Салехарда пошел в прокуратуру после того, как травмировался на работе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина работал в ООО «Северная строительная компания».

Установлено, что заявитель, работая в должности электромонтера на предприятии, в ноябре 2025 года на стройке жилого дома в микрорайоне Обдорский получил множественные ушибы и переломы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, безопасных условий труда электромонтеру работодатель не обеспечил.
В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

