Электромонтеру выплатят полмиллиона за опасны условия работы

Электромонтер из Салехарда пошел в прокуратуру после того, как травмировался на работе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина работал в ООО «Северная строительная компания».



Установлено, что заявитель, работая в должности электромонтера на предприятии, в ноябре 2025 года на стройке жилого дома в микрорайоне Обдорский получил множественные ушибы и переломы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.



По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, безопасных условий труда электромонтеру работодатель не обеспечил.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение.



Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

